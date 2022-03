Une saison 2 pour What If...? en 2022

La série d'animation Marvel's What If...? va revenir, et plus tôt qu'on ne pourrait le penser. Des rumeurs courraient d'une saison 2 dès cette année. Elles ont été confirmées par le scénariste et producteur de la série A.C. Bradley. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée, mais on devrait en savoir plus bientôt. Cette saison 2 sera peut-être l'occasion de connecter la série au MCU, une possibilité émise par Kevin Feige, le président de Marvel Studios. Il y a notamment une rumeur sur la présence de Captain Carter dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En attendant, la saison 1 est disponible sur Disney+.