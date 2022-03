[Review VF) Star Wars Légendes : L'Empire tome 1

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Star Wars Légendes : L'Empire tome 1, écrit par plusieurs scénaristes et dessiné par un collectif d'artistes. Il contient les épisodes US Star Wars: Republic 78-80, Star Wars: Purge, Star Wars: Purge – Seconds to Die, Star Wars: Purge – The Hidden Blade , Star Wars: Purge – The Tyrant's Fist 1-2, Star Wars: Darth Vader And The Lost Command 1-5 et Star Wars: Dark Times 1-5.

"Les histoires recueillies ici s'intéressent à la période qui suit l'épisode III de la saga cinématographique. À l'issue de la Guerre des Clones, la République est tombée et Palpatine exerce son pouvoir sur le nouvel Empire Galactique avec une main de fer. Les Jedi survivants sont confrontés à une purge brutale, menée par le nouveau Seigneur Noir des Sith : Dark Vador ! En parallèle de la publication des nouvelles séries, nous nous intéressons également aux pépites conservées dans les archives Marvel. Plusieurs numéros spéciaux et mini-séries sont réunis ici, elles content les plus sombres heures de la galaxie lointaine, avec la mise en place de l'Empire et la purge des Jedi."

Avant toute chose, il est important de préciser que je suis un fan tout à fait lambda de la franchise fondée par George Lucas. Je connais l'histoire globale et j'ai déjà vu les différents films de la saga mais mes connaissances s'arrêtent là et je ne connais quasiment pas l'univers étendu Star Wars. Donc c'est avec une grande curiosité que je me suis plongé dans ce volume.

Pour l'arrivée des comics hors canon publiés à l'époque Dark Horse, Panini Comics décide donc de faire les choses de manière chronologique et on se retrouve donc plongé ici au moment de l'effondrement de la République et l'avènement de l'Empire. Les Jedis sont chassés et les dynamiques de pouvoir sont bouleversées dans la galaxie.

Malgré tous les récits différents accumulés dans ce tome et publiés en VO parfois à des années d'intervalle, une sensation très agréable d'unité se dégage au fil de la lecture. Les différentes séries ne mettent pas forcément en scène les mêmes personnages mais elles dégagent toutes une atmosphère identique. Les différentes équipes créatives arrivent très bien à nous faire ressentir le danger qui pèse sur l'Ordre Jedi.

Cependant, toutes les histoires ne se valent pas. Les deux premiers épisodes Star Wars: Purge sont tout au plus sympathiques mais ne laissent pas un souvenir impérissable. De même, l'épisode The Hidden Blade vaut surtout pour les très belles planches peintes de Chris Scalf.

Par la suite, le dyptique Tyrant's Fist et la mini-série Darth Vader and The Lost Command mettent principalement en scène le Seigneur noir des Sith. La première histoire nous montre très efficacement le côté pragmatique et stratège de Dark Vador qui doit mater l'insurrection du peuple de Valkin en lançant la Purge. De plus le trait du duo d'artistes sur ces deux épisodes est très agréable et rappelle par moment celui de Terry Dodson. Enfin, la mini-série en 5 épisodes qui suit offre une plongée dans la psychée torturée du personnage, encore hanté par les souvenirs de sa vie en tant qu'Anakin. La série aurait mérité d'être un peu raccourci car elle traine un peu en longueur sur la fin. Heureusement que le trait léger de Rick Leonardi n'alourdit pas le tout.

Dernier gros morceau de ce tome, les cinq premiers chapitres de la série Dark Times font écho aux 3 épisodes publiés au début du volume. Après avoir suivi la fuite de plusieurs Jedi dans les premières pages, j'étais agréablement surpris de retrouver la suite des aventures de Dass Jennir. Il part ainsi à la recherche de la famille de son compagnon de route Bomo Vertemousse, enlevée par l'Empire.

Ces 5 épisodes signent un excellent départ pour la série. Les dessins de Douglas Wheatley sont superbes et la caractérisation de Randy Stradley est tout aussi excellente. Face au bouleversement du pouvoir dans la galaxie et aux péripéties qu'ils traversent, Dass Jennir questionne sa condition de Jedi et voit sa vie chamboulée. Quelles sont ses responsabilités maintenant à l'heure de l'Empire ? Cette recherche de sens est très bien mené par le scénariste. Coup de coeur également pour Bomo qui est très touchant.

En résumé, ce volume 1 de Star Wars Légendes : l'Empire est une très chouette lecture pour découvrir dans quel état est plongé la galaxie à l'avènement des forces obscures de Palpatine. Même les histoires les plus anecdotiques ont des qualités et l'ouverture et la conclusion du tome sont de très bonne facture. Il n'y a pas besoin d'être un fan hardcore de Star Wars pour apprécier cette lecture et l'essentiel est là. Par contre, il faut parfoir s'accrocher car plusieurs numéros, dont certains dans la première partie du tome, sont assez verbeux et la lecture en devient très poussive.