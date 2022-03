Jessica Jones plonge dans le multivers en juin 2022

Si le multivers est au coeur des préoccupations cinématographiques de Marvel, la branche comics s'en donne également à coeur joie depuis plusieurs mois pour exploiter ce concept à travers différentes séries. D'Avengers Forever à What If Miles Morales en passant par Captain Carter, tout le monde y passe et ce sera également le cas pour Jessica Jones dans une mini-série à venir en juin 2022.

Écrite par Gail Simone et illustrée par Phil Noto, elle sera intitulée The Variants, reprenant la terminologie introduite dans la série TV Loki l'été dernier.

En acceptant une affaire qui parait banale, la détective se retrouvera ainsi plongée dans une enquête multiverselle et fera la rencontre d'autres Jessica. Elle devra faire face à des versions d'elles-même qui auront suivi d'autres parcours de vie, ce qui la mènera à se poser des questions sur ses choix.

Une couverture de Phil Noto a été révélée pour le premier des 5 numéros de cette série limitée. Ben Caldwell s'occupera d'une variant cover à découvrir plus tard. The Variants #1 arrive en juin prochain.