The Boys : le trailer de la saison 3 est là !

Comme promis hier par Karl Urban (Billy Butcher) en personne, voici le premier trailer pour la troisième saison de The Boys.

Attention la bande annonce est non-censurée, donc pour les spectateurs les plus sensibles, prenez garde ! Comme à son habitude, on retrouve tout ce qui fait The Boys, The Boys. Du gore, des gens qui explosent, des yeux qui brillent... et Soldier Boy, interprété par Jensen Ackles. Bref, vous ne serez pas dépaysés !

The Boys, saison 3 est prévu pour le 3 juin 2022, sur Amazon Prime Video.