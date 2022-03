Date de diffusion pour le retour de Young Justice Saison 4

Young Justice met en scène de jeunes super-héros qui se réunissent, sous l’égide de la Ligue, pour former une équipe. Une nouvelle génération de justiciers se forme autour de Robin, Kid Flash, Miss Martian ou Superboy et vont être encadrés par la Ligue des Justiciers (notamment Batman et Red Tornado) tout en se voyant attribuer des missions spéciales que celle-ci ne peut résoudre officiellement.