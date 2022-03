[Review VF] Batman Detective Infinite Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Detective Infinite tome 1, écrit par Mariko Tamaki et dessiné par Dan Mora, Viktor Bogdanovic, Clayton Henry, Karl Mostert, T.REX et David Lapham. Il est sorti le 4 Mars pour 23 euros. Il contient les titres US Detective Comics #1034-1042 + Batman Secret Files : Huntress #1.

Lorsque sa fille est tuée au cours de la vague de crimes qui s'abat sur Gotham City , Roland Worth, une montagne de muscles et d'argent de deux mètres de haut, se lance dans une quête personnelle de vengeance contre Batman , responsable présumé de ce chaos. Victime d'une machination savamment orchestrée, le Chevalier Noir désargenté ne pourra compter que sur son intelligence et le peu d'équipement qui lui reste...

Pour la période Infinite Frontier, en plus de la série Batman Infinite, Urban Comics nous propose en VF Detective Comics, l'autre série sœur sur le Chevalier Noir . Après le passage de Peter Tomasi sur le titre, une nouvelle équipe créative prend le relais en s'intéressant plus à Bruce Wayne que dans la série mère. Cela permet de se concentrer sur sa vie sociale pour découvrir un Bruce Wayne avec moins de moyens qu'à l'accoutumé et plus proche de la population de Gotham City.

Le postulat de base commence bien. Le 1er numéro installe la nouvelle situation de Bruce Wayne et nous permet de voir les personnages qui auront leur importance dans cet arc. S'il y a un mystère qui est intriguant à découvrir, en plus d'en savoir plus sur la nouvelle situation de Bruce, l’histoire perd en intérêt. Alors, l'intrigue n'est pas mauvaise, même si elle est relativement classique pour les adeptes du Chevalier Noir . Toutefois, son problème principal, c'est que l’histoire est trop étirée. Le récit aurait gagné à être raccourci de quelques numéros pour qu’il reste captivant. Ainsi on se demande l'intérêt de certains épisodes, c'est le cas des interludes qu'on aurait pu enlever ou raccourcir.

L’intrigue avec Roland North apporte un aspect frais dans son côté franc-parler et son apparence imposante qui le rend visuellement marquant, mais il tourne vite en rond et devient une menace exagérée où sa crédibilité s'efface peu à peu. Sans compter certaines décisions idiotes, qui le décrédibilisent encore plus. Cependant, ce n’est pas le seul ennemi de l’histoire, un nouvel antagoniste du nom de Vile fera son apparition. L'autre vilain apporte une menace plus horrifique et biologique qui apporte un danger supplémentaire. Néanmoins, il reste basique dans ses motivations et perd en intérêt quand on commence à en savoir plus sur lui. Comme North, il occupe trop de place et d’importance pour une menace qui n’est plus captivante vers la fin.

En revanche, tout n’est pas sans intérêt non plus. Le nouvel environnement autour de Bruce Wayne propose du potentiel en termes d’histoires. La série apporte une autre vision de Batman, plus proche de la population avec la bonne idée de lui donner des voisins tel que Deb Donovan, nouveau personnage secondaire qui ne manque pas de mordant envers l'élite de Gotham. Sauf que Mariko Tamaki s'éloigne rapidement de cela pour se concentrer sur ses antagonistes moins intéressant à suivre.

Autre point à noter, l'histoire principale est agrémentée de plusieurs back-up qui permettent de développer différents points de l'intrigue. C'est notamment le cas d'Huntress qui profite d’une mise en avant de la part de l'auteur, toutefois, c'est assez classique et rien de particulier n'en ressort. Reste que c’est agréable de voir un membre de la Bat-family mis en avant.

Une autre qualité de ce premier tome, ce sont ses deux dessinateurs principaux. Dan Mora a un style épuré et dynamique qui sied à merveille pour les scènes d'action et ses personnages ont tous une certaine prestance visuelle. Les épisodes par Dan Mora profitent énormément de Jordie Bellaire pour proposer des couleurs éclatantes, notamment dans un épisode Flashbacks où ils se font plaisir avec l'utilisation d'un Ancien costume de Batman .

Quant à Viktor Bogdanovic, il a un style proche de Greg Capullo qui profite bien aux scènes avec Vile pour faire ressortir l’aspect monstrueux du personnage. Bien que son style reste différent de Dan Mora, il ne tient pas toujours la comparaison et leurs dessins respectifs ne se marient pas. Enfin, on retrouve du beau monde pour les back-up avec des vétérans comme David Lapham et Clayton Henry. Hormis qu'ils livrent des prestations classiques sans plus.