Marvel a diffusé une image pour annoncer l'arrivée imminente de The Amazing Spider-Man #900. Prévu pour juin, ce numéro sera écrit par Zeb Wells et dessiné par Ed McGuiness. Sur l'image, on peut y voir un personnage étrange qui se bat contre Spider-Man , et qui semble être la fusion des sinister six. On peut y distinguer les tentacules du Doctor Octopus , le masque d'Electro, une main de l'homme-sable et le haut de Kraven. Peut-être y voyez-vous autre chose ?