[Sorties Comics] Mercredi 02 Mars

Jim Lee, Rob Liefeld, Brett Booth…



Ils se sont sacrifiés pour mettre fin à la menace d’Onslaught, voilà que les plus grands héros Marvel renaissent dans un nouvel univers ! Captain America, Iron Man et les autres Avengers, ainsi que les Quatre Fantastiques vont vivre de nouvelles aventures à la fois familières et surprenantes.

(Contient les épisodes US Heroes Reborn (1996) ½, Captain America (1996) 1-12, Avengers (1996) 1-12, Fantastic Four (1996) 1-12, Iron Man (1996) 1-12, Incredible Hulk (1968) 450, X-Men (1991) 65 (3 pages), précédemment publiés dans IRON MAN 1-12, FANTASTIC FOUR 1-12, MARVEL 21 et HULK 38)

