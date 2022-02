[Zap' MDCU] Sorties du 16/02/2022: Green Lantern

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 16 février ! Chez DC Comics, pas mal de choses avec la suite de Justice League, Supergirl, Wonder Woman, Nubia, Batman: The Knight, Green Lantern et Flash ainsi que la conclusion de Aquaman: the Becoming. Chez Boom Studios, c'est la fin du crossover The Eltarian War dans Power Rangers et chez Image, on a lu la conclusion de Primordial et la suite de A Righteous Thirst for Vengeance. Chez Marvel, on continue de suivre Venom.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Viridis Eques Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Marco Santucci, Tom Raney Couverture de Marco Santucci





(1) A Righteous Thirst For Vengeance #5 Ecrit par Rick Remender Dessiné par André Lima Araújo Couverture de André Lima Araújo





(1) THE GARDEN PARTY Ecrit par Al Ewing Dessiné par Bryan Hitch Couverture de Bryan Hitch

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Leagues of Chaos Part 1 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Emanuela Lupacchino, Szymon Kudranski & Wade Von Grawbadger Couverture de Yanick Paquette





(1) The Knight Part 2 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Carmine Di Giandomenico Couverture de Carmine Di Giandomenico





(1) A Champion's Last Quest Ecrit par Stephanie Williams & Vita Ayala Dessiné par Alitha Martinez & Mark Morales Couverture de Darryl Banks





(1) Vengeance is Mine! Part 3 Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin, Brent Peeples & Matt Ryan Couverture de Brandon Peterson





(1) Before and After Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Diego Olortegui, Serg Acuña, Wade Von Grawbadger Couverture de David Talaski

LES GRANDS DE L'INDé





(1) The Eltarian War Part 8 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Gerald Parel