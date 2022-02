[Zap' MDCU] Sorties du 09/02/2022: Strange Love Adventures

Devil's Reign, No One Left to Fight et Detective Comics

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 9 février ! Chez Marvel, on poursuit la lecture de l'event Devil's Reign et de New Mutants. Chez Dark Horse, c'est No One Left to Fight II qui nous a attiré. Chez DC Comics, c'est une grosse semaine mais une semaine plutôt décevante avec le one-shot Strange Love Adventures, l'annual de Justice League et la suite des séries Black Manta, Batman/Catwoman et Detective Comics.

(1) Devil's Reign Part 4 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto

(1) What is Deserved Ecrit par Vita Ayala Dessiné par Danilo Beyrouth Couverture de Martin Simmonds

(1) Assassin of the Seas Part 6 Ecrit par Check Brown Dessiné par Matthew Dow Smith Couverture de Valentine De Landro





(1) The Return - Annual 2022 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Sanford Greene Couverture de Sanford Greene