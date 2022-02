Moon Knight : des images inédites et un poster de la série

Parallèlement à la découverte de l'excitant trailer de Doctor Strange into the Multiverse of Madness, Marvel Studios a également dévoilé un court spot TV promo dédié à Moon Knight.

Les quelques images de la série TV portée par Oscar Isaac nous offrent de nouveaux aperçus du super-héros en costume, encore une fois très inspirés des comics, ainsi que des plans supplémentaires avec Ethan Hawke. De plus, les équipes de Kevin Feige nous ont gratifié d'une nouvelle affiche mélangeant les visages de l'acteur principal et de son alter-ego.

Enfin, nous pouvons ajouter à cela une image révélée il y a quelques jours par Empire Magazine à l'occasion d'un numéro spécial consacré à Moon Knight (où figure entre autre un entretien avec le boss de Marvel Studios), qui offre un premier visuel du héros en costume version Mr Knight.

