Nouveau trailer pour Doctor Strange into the Multiverse of Madness !

Cette nuit, la grand-messe du Super Bowl va être l'occasion pour de nombreuses productions de dévoiler des images inédites et c'est Marvel Studios qui lance les hostilités en dévoilant une nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange into the Multiverse of Madness, après celle découverte à la sortie de Spider-Man No Way Home en décembre.

Cette fois-ci, Doctor Strange semble bel et bien mis face aux conséquences de ses actes récents, remis en question par Mordo et Wanda (et pas que...). De mystérieux soldats et une voix inconnue éveilleront également la curiosité des fans et la mention en début de trailer de "nightmare" ("cauchemar") pourrait faire penser au vilain éponyme, mais tout ceci n'est que simple spéculation.

VO :

Sans oublier l'affiche promotionnelle bonus révélée en même temps que le trailer de Doctor Strange into the Multiverse of Madness.