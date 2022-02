[Review VF] Superman Infinite Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman Infinite tome 1, écrit par Phillip Kennedy Johnson et dessiné par Daniel Sampere, Christian Duce, Siya Oum et Scott Godlewski. Il est sorti le 11 février pour 18 euros. Il contient les titres US Action Comics #1030-1035 + Action Comics 2021 Annual #1.

Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre.

Nouveau départ pour Superman qui après le run de Bendis prend une nouvelle direction des plus prometteuses. Pour ceux qui se posaient la question, ce tome 1 est accessible pour un néophyte. Lire la précédente série Clark Kent : Superman peut aider à connaître l'origine de certaines évolutions de la Super-Family (Un Jon Kent plus âgé, son séjour chez la LOSH…), mais Urban Comics et l'auteur contextualisent suffisamment ce tome 1 pour qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir lu le précédent run.

Ce 1er tome démarre de façon classique, mais au fur et à mesure que l'intrigue avance, on voit que l'auteur a un plan sur le long terme. Ainsi, il construit une mythologie autour de Mongul et Warworld un peu nébuleuse au premier abord, qui promet d'être intéressante à développer. De plus, Phillip Kennedy Johnson impose Mongul comme une vraie menace envers les idéaux de Superman. Néanmoins, il faudra passer par une sous-intrigue avec la Terre qui n'est pas des plus captivantes à suivre. Cependant, elle propose des réflexions géopolitiques intéressantes et montre comment Superman se positionne sur ces questions-là. Il installe aussi plusieurs pistes qui apportent des mystères à explorer par la suite.

L'auteur propose une bonne caractérisation pour ses personnages et ils paraissent très peu "out-of-character". Même si on pourrait reconnaître un Jon un peu trop méfiant, mais le contexte autour de son père peut expliquer son comportement. La narration est agréable à suivre et ne comporte pas de dialogue trop lourd à lire. En effet, l’auteur sait bien doser ses dialogues sans trop s'étaler.

À noter que l'annual en toute fin de volume est un peu détaché du récit principal. Il se concentre sur la famille El, découverte à la fin du titre Future State : Superman. C'est plaisant de revoir les descendants de Superman interagir ensemble, mais l'aventure est assez anecdotique au final.

Ce qui est en tout cas le point fort de ce tome, ce sont les dessins. En effet, Daniel Sampere nous offre les pages les plus majestueuses et lumineuses de sa carrière. Son Superman respire le respect avec un statut quasi-divin par moment. De même, la mise en scène aide à rendre les scènes d'action dantesques, et la colorisation donne des couleurs très vives à l'ensemble. Un dessinateur fill-in le remplace pour un numéro, mais la différence se voit très peu, car il garde le même style graphique que Sampere.

Pour ce qui est de l’Annual, les dessinateurs possèdent des styles plus classiques, ce qui n'aide pas à rendre le récit des plus mémorables.

À noter une nouveauté pour la collection DC Infinite, c’est la présence d’un petit guide de lecture, présentant quelques albums incontournables sur le personnage. Un petit plus appréciable pour ceux qui voudraient découvrir d’autres aventures de l’homme d’acier.