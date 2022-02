[Sorties Comics] Jeudi 03 Février

404 Comics



Pas de note

C'est quand tout semble perdu, que l'espoir peut renaître.

En 2084, la planète est ravagée par une nature vengeresse et les derniers survivants font face à une existence périlleuse. Ils viennent de recevoir un message du plus profond de l'espace, un obscur compte à rebours menant à l'extinction de l'humanité vient d'être lancé. Un espoir subsiste malgré tout et cinq mille enfants seront secourus par ces mystérieux messagers venus des étoiles.



We Live nous narre l'aventure de Tala et de son frère Hototo, l'un de ces élus qui doivent être sauvés pour que l'humanité puisse prétendre à un futur. Mais, la route que les deux enfants vont prendre ressemblera très rapidement à un long chemin de croix face à la violence d’un monde à l’agonie.



Dessiné et écrit par Inaki Miranda (Catwoman, Batman Beyond) et son frère Roy, We Live aura été la révélation de l’année 2020 pour les lecteurs ainsi que la presse américaine, recevant jusqu’à une nomination aux Eisner Awards. We Live est une série en cours, déchirante et marquante sur la fin des temps, l’amour et l’espoir à la croisée du cinéma de Miyazaki et du roman La route de Cormac McCarthy.

Prix : 16.9€