Nouveau graphic novel pour Black Hammer

Jeff Lemire vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau roman graphique issu de son univers Black Hammer, et intitulé The Last Days of Black Hammer. L'histoire se situe juste avant la série principale. La bonne nouvelle est que les 5 premières pages sont lisibles dans sur Substack, et toute la BD y sera d'ailleurs publiée régulièrement, le tout gratuitement. Donc si vous aimez la série, et lisez l'anglais, c'est un bon moyen de découvrir cette histoire qui donnera des informations sur les differents protagonistes. Stefano Simone s'occupera de la partie graphique. Après la publication sur Substack, un album sera édité chez Dark Horse. En tout, 110 pages sont prévues.