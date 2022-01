[Preview VO] X Lives of Wolverine #1

Ce mercredi débute la grosse histoire évènement centrée sur le personnage de Wolverine , avec deux mini-séries connectées, X Lives of Wolverine et X Deaths of Wolverine , qui sortiront en alternance de manière hebdomadaire. Ce récit est censé lancer le nouvel âge de la saga Krakoa , à l'image de ce qui avait été fait avec House of X/Powers of X. C'est également, selon son auteur Benjamin Percy, la plus grande histoire jamais racontée sur le personnage, dans laquelle Logan va devoir voyager dans son passé et dans son futur pour contrer une grande menace.

Voici la preview du premier numéro, dessiné par Joshua Cassara, avec une couverture d'Adam Kubert, et la fournée habituelle de couvertures variantes.

Semaine 1. Logan? James Howlett. Weapon X. Le mutant connu comme Wolverine a vécu de nombreuses vies sous de nombreuses identités dans de nombreux endroits différents, mais jamais le sort du futur n'a été aussi lié au passé ! Redécouvrez vos périodes favorites de l'histoire de Wolverine, ainsi que des épisodes encore inédits, alors que Logan doit voyager à différents moments dans le temps pour empêcher la mort d'une figure clé de l'histoire des mutants. Mais ces VIES ne sont qu'une facette de cette histoire...

X Lives of Wolverine sort ce mercredi 19 janvier, au prix de 5,99 dollars pour 48 pages.