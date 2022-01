[Sorties Comics] Vendredi 14 Janvier

Urban Comics

Duel à Gotham ! Emportés par leur lutte incessante, Batman et le Joker jettent leurs dernières forces dans un duel qui a mis la ville entière à feu et à sang, par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ. Et alors que la poussière retombe, le protecteur de Gotham City s'intéresse au sort de Clowhunter et de Punchline, par James TYNION IV, Carlo PAGULAYAN et Guillem MARCH. Privé de ses moyens par le Clown du Crime, Batman doit affronter un nouvel adversaire, le Miroir, par Peter J. TOMASI, Nicola SCOTT, Kenneth ROCAFORT et Bilquis EVELY. Afin de célébrer la millième aventure du justicier dans la revue Detective Comics, Marv WOLFMAN, Emanuela LUPACCHINO, Grant MORRISON, Chris BURNHAM, Tom KING et Walt SIMONSON livrent des histoires inédites consacrées au Détective de la Nuit. Pendant ce temps, loin dans l'espace, Clark Kent, alias Superman, affronte une menace cosmique ancestrale aux côtés de son fils Jon, par Phillip Kennedy JOHNSON, Phil HESTER et Scott GODLEWSKI.



Contenu vo : BATMAN #99 et #100; BATMAN #100 (back-ups); DETECTIVE COMICS #1028 et #1030; DETECTIVE COMICS #1027 (trois back-ups); SUPERMAN #29 à #32; ACTION COMICS #1029

Prix : 12.9€