[Zap' MDCU] Sorties du 05/01/2022: Detective Comics

Magic: the Gathering, Inferno et Justice League Incarnate

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 05 janvier! Chez DC Comics, on continue de suivre Dark Knights of Steel , Justice League Incarnate et Detective Comics qui passe en hebdomadaire. Chez Marvel, c'est la fin d'Inferno et de la prestation de Jonathan Hickman sur la franchise X-Men. Chez Boom Studios, c'est la fin du premier gros arc de Magic: the Gathering.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Magic: The Gathering #10 Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Ig Guara Couverture de Qistina Khalidah Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Ig Guara Couverture de Qistina Khalidah





(1) The Death of Moira X Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Valerio Schiti & Stefano Caselli Couverture de Jerome Opeña & Frank Martin Jr. Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Valerio Schiti & Stefano Caselli Couverture de Jerome Opeña & Frank Martin Jr.

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) LOST IN THE WORLDS Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Ariel Olivetti, Andrei Bressan, Mikel Janin, Nicole Virella & Todd Nauck Couverture de Gary Frank Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Ariel Olivetti, Andrei Bressan, Mikel Janin, Nicole Virella & Todd Nauck Couverture de Gary Frank