John Romita Jr de retour sur Spider-Man

Marvel Comics a diffusé une image pour annoncer le retour de John Romita Jr sur la série Amazing Spider-Man . Le dessinateur a dessiné Spider-Man pour la première fois dans Amazing Spider-Man Annual #11 de 1977, et a co-créé de nombreux personnages liés au tisseur comme le Super-Bouffon, Madame Web ou Morlun . Il est l'un des artistes les plus emblématiques de Spidey . Après un passage chez DC, Marvel avait annoncé son retour au printemps dernier. Son retour sur Spider-Man était attendu, et son travail arrivera en avril prochain aux Etats-Unis.