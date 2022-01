Relaunch d'Amazing Spider-Man en avril

MAJ2 : Marvel l'a annoncé progressivement, mais on sait désormais ce qui se cache sous le retour de John Romita Jr au dessin d'Amazing Spider-Man . L'éditeur veut marquer 2022, l'année qui fêtera les 60 ans de Spider-Man , par un redémarrage au premier numéro de son titre phare. Prévu pour avril, Amazing Spider-Man #1 donc sera scénarisé par Zeb Wells et dessiné par Romita Jr. La série nous montrera un héros abandonné par ses alliés et sa famille, loin des Quatre Fantastiques, des Avengers, mais aussi de Tante May , après avoir fait "quelque chose". Il devra aussi affronter ses classiques ennemis que sont le Docteur Octopus et Tombstone.

MAJ : Marvel a diffusé une nouvelle image concernant le mois d'avril de la série Amazing Spider-Man . On y voit Spider-Man au coeur d'un cratère avec la légende "Qu'a fait Peter ?", les dessins étant visiblement de John Romita Jr.

Marvel Comics a diffusé une image pour annoncer le retour de John Romita Jr sur la série Amazing Spider-Man . Le dessinateur a dessiné Spider-Man pour la première fois dans Amazing Spider-Man Annual #11 de 1977, et a co-créé de nombreux personnages liés au tisseur comme le Super-Bouffon, Madame Web ou Morlun . Il est l'un des artistes les plus emblématiques de Spidey . Après un passage chez DC, Marvel avait annoncé son retour au printemps dernier. Son retour sur Spider-Man était attendu, et son travail arrivera en avril prochain aux Etats-Unis.