Une nouvelle série pour Destiny of X

Une nouvelle ère se profile pour les X-Men, et elle se nommera Destiny of X. Marvel a annoncé une nouvelle série qui sera lancée durant cette période. Il s'agit de Legion of X et elle sera écrite par Si Spurrier, déjà responsable de X-Men Legacy, X-Force et Way of X, avec des dessins de Jan Bazaldua (Winter Guard, Star Wars).

La série proposera une nouvelle équipe réunie par Legion, le fils mutant du Professeur Xavier . Sa mission sera de protéger Krakoa de toute menace interne. Les autres membres seront Diablo , qui dirigera l'équipe, Pixie, le Fléau, Blindfold, Dr Nemesis et d'autres. Il est prévu que l'équipe varie régulièrement au cours de la série. Le premier numéro américain arrivera le 20 avril prochain.