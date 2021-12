Le film Spider-Man : No Way Home a franchi la barrière du milliard de dollars de revenus, une première pour un film sorti depuis le début de la pandémie. Le film a atteint cette étape en 12 jours, soit le troisième plus rapide au coude à coude avec Star Wars: The Force Awakens. Que l'on aime le film ou pas, il s'agit d'un succès qui fait du bien aux salles de cinéma qui en avaient bien besoin dans ces périodes compliquées.