Première bande-annonce pour Doctor Strange 2

Une première bande-annonce pour le deuxième volet des aventures du Dr. Strange vient de sortir !

VO

Pour ceux qui ont vu Spider-Man No Way Home (et qui sont restés jusqu'au bout), ce n'est sans doute pas votre premier visionnage mais cela vous permettra peut-être de regarder plus en détail le contenu de ces 2 minutes, peut-être pour apercevoir Shuma-Gorath ou Strange Suprême !

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un film réalisé par Sam Raimi (Spider-Man 1 à 3) et prévu pour le 4 mai 2022.

Marvel Studios a également publié un poster pour le long-métrage.