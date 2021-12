[Review] Hawkeye 1x06 - Tu parles d'un joyeux Noël !

Salut à tous ! Contrairement aux précédents mercredis, je me suis un peu lâché sur cette review. Mais rappelez vous que ce n’est que mon opinion, et que si vous avez apprécié l’épisode, et bien dites vous que j’aurais aimé que ce soit mon cas également.

ATTENTION SPOILERS (pour Hawkeye mais également pour Spider-Man : No Way Home)

Intitulé « Tu parles d’un joyeux Noël ! », l’épisode le plus long de la série (et l’un des plus long de toutes les séries Marvel / Disney+) termine la saison… de manière controversée dirons-nous.

Pour tout vous dire, j’étais rempli d’espoir cette semaine. Sachant que l’épisode 6 allait être le plus long, environ une heure, je me suis dit « génial, plus de temps pour conclure les intrigues de la série, et amorcer de nouvelles histoires », ce dont la série avait cruellement besoin. Et bien l’espoir peut être source de déception. Mais avant tout, revenons en détail sur la dernière semaine d’Hawkeye.

Pour une fois, on ne perd pas de temps, l’intrigue principale arrive assez vite, et on est vite plongé dans la résolution finale. Mais comme je le craignais, l’épisode bâcle trop ses dénouements, la faute à cinq épisodes qui mettent en place trop de choses sans avancer suffisamment vite. La série est dans sa globalité comme un ballon qu’on a trop gonflé qui éclate trop tôt. C’est décevant et on se demande mais ça restait prévisible. Je me suis fait la remarque que la fin de l’épisode ressemble plus à un final de mi-saison, avec des développements laissés en suspens, et une mort qui n’en pas vraiment une pour nous accrocher au reste de la saison… mais non, c’est tout ce qu’on aura.

Les scènes d’action sont soit interrompues par des dialogues qui casse le rythme ou tout simplement pas bien mises en scènes. L’élément Wilson Fisk crée une comparaison avec les combats qu’on pouvait voir dans la série Netflix, et forcément ça fait tâche. Avec un budget bien plus important, on aurait pu penser qu’ils auraient pu faire un effort pour bien véhiculer la menace physique du Caïd, mais mis à part quelque coups qui envoie Kate dans la décor, on a pas vraiment l’impression d’agressivité ou de rage qu’avait le personnage.

Tout n’est pas décevant bien sûr. Jack, bien que sorti de prison hors-champ, est toujours aussi agréable à voir, surtout depuis qu’il taille des mafieux avec un sabre. Clint et Yelena ont droit à une scène très touchante, même si j’ai trouvé que Yelena a changé d’avis un peu trop facilement. Et c’est malheureusement le cas pour la plupart des intrigues qu’avait mise en place la série. La montre s’avère être juste un souvenir, Fisk est mis hors de nuire trop vite et sans l’avoir iconisé pour qu’on puisse s’apercevoir de sa véritable menace (que la série avait pourtant mis en place une peur évidente du « Big Boss » à travers les dialogues de Clint).

Là où la série a cassé Internet la semaine dernière avec la révalation du Caïd, cette fois-ci c’est la série qui m'a cassé. C’est tout simplement du gâchis. Je ne parle pas de la « mort » de Wilson Fisk car se débarrasser du personnage aussi tôt serait une erreur stupide, et Marvel est bien des choses, mais pas stupide. Ma plus grosse crainte liée à l’intégration des personnages Marvel / Netflix dans le MCU, était la différence d’écriture. Et pour mes favoris, c’est-à-dire Charlie Cox en Matt Murdoch / Daredevil et Vincent D’Onofrio en Caïd, je suis intransigeant. S’il est encore trop tôt pour bien parler de Matt Murdoch (sa scène fonctionne bien dans NWH et est fidèle au personnage de la série Netflix), le traitement de Wilson Fisk est un énorme faux pas. Beaucoup plus menaçant au travers d’une photo floue et des mentions indirectes, quand on ne sait pas mettre la scène la présence terrifiante qu’incarne Vincent D’Onofrio (qui est toujours aussi bon malgré la qualité du script ou de la mise en scène) on ne le fait pas.

Le mettre à la tête de la Mafia du Survêtement était également une mauvaise idée. Reprendre D’Onofrio pour le rôle imprègne forcément son ancienne version du personnage dans la nouvelle, et on se retrouve donc un Wilson Fisk censé être intimidant mais aux commandes d’hommes de main faisant des blagues sur Imagine Dragons avec un look de Russes clichés. Un ton comme l’autre peut fonctionner, mais pas ensemble, et la série le fait pourtant, et c’est Fisk qui en subit les conséquences au prix de son charisme et de sa présence intimidante. Je prie pour que les scénaristes de la série Netflix Daredevil soient de retour sur les projets avec le Caïd ou Matt Murdoch.

Point Pizza Dog Lucky : un de mes réconforts cette semaine sera de savoir qu’il a passé Noël en bonne compagnie !

Un final décevant pour une série Marvel Disney+, ça devient courant malheuresement, presque au point de devenir un comique de répétition. Il ne me reste plus qu'à attendre la série Echo pour revoir Maya , Fisk, pour, j’ose espérer, une meilleure série pour ces deux personnages.

N'hésitez à partager votre ressenti sur la série dans les commentaires !

Bonne fêtes de fin d’année à tous !