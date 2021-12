Une collection Spider-Man à prix abordable chez Panini

Cette année, Panini avait proposé une série de comics à prix doux qu'il avait nommée Le Printemps des comics. L'éditeur renouvellera le principe en 2022, et la collection sera cette fois consacrée à Spider-Man, l'un des personnages de Marvel les plus vendeurs. Avec l'idée de célébrer les 60 ans du héros, "Spider-Man : La collection anniversaire" sera composée de 10 tomes cartonnés au prix de 6,99€ l'album, et vous trouverez la liste des contenus ci-dessous. Des valeurs sûres pour découvrir Spider-Man ou compléter sa collection à moindre coût.



- SPIDER-MAN N'EST PLUS ! par Stan Lee & John Romita

- LA MORT DE Gwen Stacy par Roy Thomas, Gerry Conway & Gil Kane

- LA SAGA DU RÉDEMPTEUR par Peter David & Sal Buscema

- LA DERNIERE CHASSE DE KRAVEN par J.M DeMatteis & Mike Zeck

- LA NAISSANCE DE Venom par David Michelinie & Todd McFarlane

- RÉVÉLATIONS par J. Michael Straczynski & John Romita Jr

- APPRENTISSAGE par Brian M. Bendis & Mark Bagley

- LE CAUCHEMAR par Paul Jenkins & Humberto Ramos

- SPIDER-MEN par Brian M. Bendis & Sara Pichelli

- SPIDER-VERSE par Dan Slott, Giuseppe Camuncoli & Olivier Coipel