Un crossover Godzilla/Power Rangers en mars

En mars, Boom Studios et Hasbro vont publier en accord avec IDW et Toho Entertainment un crossover entre deux grosses franchises: Power Rangers et Godzilla. La mini-série en 5 numéros sera écrite par Cullen Bunn, que l'on a déjà vu sur Godzilla: Cataclysm et dessiné par Freddie Williams II, habitué des crossovers improbables comme Batman /Mighty Morphing Power Rangers ou Injustice vs Masters of the Universe.

Le pitch est assez simple, Rita Repulse utilise un artefact magique pour se rendre dans un monde sans Power Rangers et se retrouve dans le monde de Godzilla, peuplé de kaijus et d'aliens. Les Power Rangers ont bien entendu suivi leur ennemie et ont amené leurs zords avec eux pour des combats qui s'annoncent dantesque.

Serez-vous au rendez-vous en mars ?