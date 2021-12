Les premiers titres X-Men de Destiny of X se dévoilent

Depuis House of X et Powers of X, Jonathan Hickman et ses collaborateurs ont révolutionné l'univers mutant et le départ prochain du showrunner va bouleverser la gamme de séries mutantes. Intitulée Destiny of X, la prochaine ère éditoraile pour les X-Men va débuter au printemps 2022 et après une image promotionnelle de Leinil Yu, Marvel Comics a commencé à entrer dans les détails des titres à venir pour les mutants.

Pour commencer, Kieron Gillen fera son retour dans cet univers puisqu'il se retrouvera à la tête de Immortal X-Men avec l'artiste Lucas Werneck, déjà au dessin actuellement de Trial of Magneto . Cette nouvelle série se focalisera sur les membres du Quiet Council et les luttes de pouvoir parmi les leaders de Krakoa . Pour expliquer comment fonctionnera sa série avec le titre X-Men de Gerry Duggan, le scénariste explique que la dynamique sera semblable à celle entre Avengers et New Avengers sous Jonathan Hickman. Un titre qui devrait donc être important dans l'ère post-Inferno pour les mutants.

Ce sont ensuite 3 titres présents depuis le lancement de Dawn of X qui auront droit à un coup de neuf. Marauders sera relancé par le scénariste Steve Orlando, qui fera ses débuts lors du numéro Annual publié quelques semaines plus tôt, et l'artiste Eleonora Carlini. Kate Pryde aura un nouvel équipage avec Bishop, Psylocke, Daken, Tempo, Aurora et Somnus à ses côtés.

Marvel a par la suite teasé l'avenir des séries X-Force et Excalibur. Pour la première, il n'est pas précisé s'il s'agira d'un relaunch ou non - mais il y a fort à parier qu'elle subira le même sort que Marauders. En tout cas, le scénariste Benjamin Percy poursuivra son run sur le titre avec cette fois-ci Robert Gill au dessin. La mission de l'équipe semble cependant avoir évolué puisque le teaser indique que "sous la surface ensoleillée de Krakoa se cachent des secrets et des monstres".

Concernant Excalibur, le numéro 26 publié cette semaine sera le dernier mais les intrigues développées dans cette série se poursuivront dans Knights of X, toujours écrite par Tini Howard et illustrée dorénavant par Bob Quinn. "Un monde de magie et d'aventure vous attend... à moins que vous soyez un mutant" décrit le teaser dessiné par Rod Reis.

Immortal X-Men et Marauders seront à découvrir en mars 2022, X-Force et Knights of X le mois suivant. Plus de nouvelles à venir sur les autres séries composant Destiny of X.