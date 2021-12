Destiny of X commence à se dévoiler

L'ère des X-men Post Hickman commence à se dévoiler, puisque qu'après plusieurs teasers autour d'un mystérieux Destiny of X, Marvel dévoile une image représentant les principaux personnages de l'ère Destiny of X ainsi que les titres qui la composeront.

En plus des séries Maraudeurs, X-force, X-men, Wolverine et New Mutants qui continueront, les nouvelles séries qui débuteront seront Immortal X-men, Knights of X, Legion of X et X-men Red. À noter que Legion of X avait été déjà teasé à la fin de Way of X. Le titre sera sans doute scénarisé par Simon Spurrier (Coda, John Constantine - Hellblazer).

Plus d'informations seront à venir dans les jours qui viennent pour cette nouvelle ère qui débutera au Printemps 2022.