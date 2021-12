Relance de World's Finest par Mark Waid & Dan Mora

Mars 2022 verra les débuts d'une nouvelle itération de la série Batman/Superman: World's Finest, avec cette fois Mark Waid et Dan Mora aux commandes.

Le concept de la série remonte à 1941, avec World's Best Comics, devenu ensuite World's Finest Comics. Cette nouvelle série régulière racontera des histoires se déroulant dans le passé, comme le montrent les designs assez retro des personnages sur les couvertures. Dans la première histoire, Superman sera victime d'une surcharge et ne pourra plus contrôler ses pouvoirs, c'est là qu'intervient Batman ... qui ira même jusqu'à aller chercher de l'aide auprès de la Doom Patrol !

Sortie prévue le 15 mars, 3,99 dollars pour 32 pages. Les nombreuses couvertures sont signées Dan Mora, Jim Lee, Jason Fabok, Stanley Lau, Chip Zdarsky pour les deux 1:25 reprenant le fameux meme de la baffe de Batman à Robin, et Evan Shaner pour la 1:50.