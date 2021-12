[Review] Hawkeye 1x05 - Le Ronin

Salut à tous ! Contrairement aux précédents mercredis, vous avez regardé Hawkeye pour savoir si l’épisode allait bel et bien « casser Internet » comme l’annonçait certaines rumeurs. La réponse en fin de review.

ATTENTION SPOILERS

Intitulé « Le Ronin », cet épisode un peu plus long amorce le final de la saison avec quelques surprises (ou pas si vous suivez les rumeurs et théories).

Cette semaine, on se rapproche de la barre des 40 minutes. Et pour peut-être la première fois, on avance et on apprend pas mal de choses. C’est presque dommage que le rythme de l’épisode en pâtisse. Pour être plus précis c’est surtout la première partie qui souffre d’une certaine lenteur, en particulier la conversation entre Yelena et Kate. Le peu d’action n’aide pas vraiment à changer la rythmique qui s’améliore tout de même en seconde partie d’épisode, notamment en variant plus souvent les scènes. Le gros point fort de cette semaine réside d’ailleurs dans ces 20 dernières minutes. On sent enfin que l’histoire va de l’avant et les mystères commencent à se dissiper. D’un autre côté cela aurait bénéfique pour la série de le faire un peu avant, mais les plus persévérants seront récompensés. Ceci dit, certaines éléments restent non-résolus, surtout concernant Sarah, la femme de Clint ainsi que la montre.

La série continue de parsemer chaque épisode de quelques scènes touchantes qui ne sont pas interrompues par des blagues ou effets comiques.

En termes de mise en scène, l’épisode nous propose des choix intéressants quant à la représentation des dialogues en langue des singes. Le monde devient flou pour ne laisser que les personnages, leurs gestes et leur visages nets. La scène d’action est également bien amenée. Outre la chorégraphie qui comme chaque semaine, est plutôt sympa sans être exceptionnelle, quelques plans rendent Ronin assez inquiétant et on sent l’inspiration des films Batman de Nolan dans la manière de se débarrasser des hommes de main de Maya mais aussi dans la photographie de la séquence.

La musique s’améliore un peu cette semaine. En plus de l’utilisation pertinente des thèmes pré-existants, il y a quelque morceaux qui sortent un peu du lot. Sans arriver au niveau de la composition de Natalie Holt dans Loki (non je ne lâcherai pas l’affaire), Christophe Beck et Michael Paraskevas ont pu nous concocté quelques compositions qui se font remarquer, bien que trop peu souvent malheureusement.

Bon, il maintenant temps d’aborder LA révélation de l’épisode voire de la série. Non je ne parle pas d’Eleanor mais bien sûr de Wilson Fisk presque en personne. Le Caïd est enfin nommé et montré (plus ou moins). Mais bon c’est la confirmation que le personnage fait bien partie des plans de Marvel du MCU et ça, je ne peux qu’approuver. On en saura probablement plus la semaine prochaine donc je ne préfère pas me lancer dans des spéculations quand les réponses ne sont que dans 7 jours.

Et pour parler d’Eleanor un petit peu quand même, sa trahison a été théorisée par pas mal de personnes sur Internet donc difficile d’être surpris mais cela reste un bon rebondissement et la manière de le traiter par la série pourrait être très intéressant. Et cela pourrait également nous donner des réponses sur la mort (ou disparition) du père de Kate.

Point Pizza Dog : Malgré des tours appris et une utilisation thérapeutique, sa présence est moins importante cette semaine. C’est honteux.

Le cinquième et avant-dernier épisode souffre de quelques problèmes de rythme mais compense dans sa deuxième moitié avec une intrigue qui décide enfin qu’il fallait passer à la vitesse supérieure.