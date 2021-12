Marvel annonce trois titres pour le FCBD 2022

L'éditeur Marvel a dévoilé les trois titres qu'il présentera lors du Free Comic Book Day 2022, qui se déroulera le samedi 7 mai, et qui célèbrera également les 20 ans de cette belle initiative. Parmi ces trois titres, l'un retient particulièrement notre attention, puisque Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1, lancera un gros évènement entre les deux groupes, qui changera une nouvelle fois leur dynamique. Ce sera signé par Kieron Gillen, Gerry Duggan et Dustin Weaver.

La dernière fois que les héros Marvel et les mutants s'étaient affrontés en bonne et due forme, c'était lors d'Avengers vs X-Men, en 2012. Les relations entre les deux groupes ont toujours été instables, et avec la nouvelle position des mutants en tant que nation indépendante sur Krakoa , il pourrait y avoir de nouveaux problèmes à l'horizon.

Pour les deux autres, il s'agira du duo Spider-Man /Venom, par Al Ewing, Ram V. et Bryan Hitch, dans Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1, et de Free Comic Book Day 2022: Marvel's Voices #1.