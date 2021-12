Urban comics annonce Green Lanterns Corps pour 2022

À l'occasion de la dernière Urban News, nous apprenons qu'en plus des séries Justice Society of America : Le Nouvel Âge et Joe Kelly PRESENTE Justice League, une autre série des années 2000 sera publié cette année. Il s'agit de la série Green Lantern Corps dans la collection DC Classiques en 3 tomes.

Après Green Lantern Rebirth DC publia d'abord une mini-série Green Lantern Corps : Recharge puis une série régulière qui suivait la reconstruction du Green Lantern Corps suite au retour d'Hal Jordan parmi les vivants. Une série tout aussi qualitative que le titre central où on suivait principalement Guy Gardner, Kyle Krayner et le reste des membres du Corps comme Kilowog, Soranik Natu pour ne citer qu'eux. Le titre a compté des auteurs et dessinateurs prestigieux comme Geoff JOHNS, Dave GIBBONS (Watchmen, Rann-Thanagar War), Peter TOMASI (Super Sons, Brightest Day) et Patrick GLEASON (Aquaman, Batman and Robin ) qui ont été importants pour le succès du titre.

La série était aussi complémentaire au titre Green Lantern où leurs intrigues étaient souvent liées et se chevaucher (Par exemple, c'est dans GL Corps que l'on voit comment Mongul a pris le contrôle du Sinestro Corps comme on le voit dans Geoff Johns présente Green Lantern tome 4).

La série n'a pas de date de sortie plus précise, mais comptez sur MDCU pour vous prévenir lorsque cela arrivera.