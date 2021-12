Le comics Naomi revient pour une saison 2

On prend les mêmes et on recommence

Alors que le personnage va bientôt avoir sa série télévisée, la suite de ses aventures est enfin annoncée par DC Comics pour une nouvelle mini-série en six numéros sous-titrée saison 2 pour Mars 2022.

On retrouve la même équipe créative que pour la première mini-série à savoir, pour le scénario, Brian Michael Bendis (Daredevil, New Avengers) et David F. Walker (Bitter Root, Power Man and Iron Fist). Quant aux dessins, le fabuleux Jamal Campbell reste de la partie (Far Sector, Naomi).

Cette saison 2 permettra de continuer à explorer les mystères derrière son monde d'origine et ses pouvoirs, mais aussi comment elle s'adapte à son rôle de super-héroïne et sa place dans l'univers DC. Elle sera aussi l'occasion d'avoir en guest-star Superman, la Justice League et Black Adam , comme on peut le voir dans les quelques pages fournies par l'éditeur.