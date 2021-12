Le planning des sorties de Bliss Comics pour le début 2022

Bliss Editions a dévoilé son planning de publications pour le 1er semestre 2022 (Janvier-Juin) sur les réseaux sociaux. Un début d'année qui sera marqué par l'arrivée de nouvelles séries et One-shots pour l'éditeur.



On retrouvera dans la collection Valiant deux nouvelles séries avec X-O Manowar écrit par Dennis "Hopeless" Hallum (All-New X-Men, Avengers: Arena) et dessiné par Emilio Laisio (Marvel's Spider-Man : Velocity) pour fin Janvier. A côté de cela, il y aura également le retour de l'horreur avec Shadowman écrit par Cullen Bunn (The Sixth Gun, Punk Mambo) et dessiné par Jon Davis-Hunt (The Wild Storm) pour Mai.

Le catalogue se retrouvera garnie de trois One-shots avec le retour du personnage Savage écrit par Max Bemis (Moon Knight: Legacy) et dessiné par Nathan Stockman (X-Men: Blue, The Amazing Spider-Man : Renew Your Vows) ainsi que la réactiualisation de deux personnages de l'ancien Valiant : Doctor Tomorrow écrit par Alejandro Arbona (Editeur chez Marvel et Valiant) et dessiné par Jim Towe (Spider-Man / Deadpool, Youngblood) et The Visitor par le vétéran de chez DC Paul Levitz (Legion of Super-Heroes The Great Darkness Saga) et MJ Kim (Faith: Dreamside)

En plus des séries Valiant, leur Collection Jeunesse se retrouvera agrandie avec Gouttelette, Le petit axolotl et La Tapisserie du Dragon-Thé servant de conclusion à la série Dragon-Thé.

Par la même occasion, l'éditeur nous apprend que les titres Last Girl Standing, Ninjak intégrale et le Cycle des Psiotiques vont avoir du retard et leurs dates de sorties seront décalés.