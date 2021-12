[Zap' MDCU] Sorties du 01/12/2021: Justice League Incarnate

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 1er décembre! Cette semaine, il n'y a que du DC Comics dans notre sélection. On a été lire les annuals de Robin et Justice League Dark et on a testé Justice League Incarnate et le one-shot Gotham City Vilains Anniversary Giant. On continue de suivre Teen Titans Academy et Action Comics et on été voir la conclusion de Fear State.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Robin's Strike File - Annual 2021 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Roger Cruz & Victor Olabaza Couverture de Jorge Corona Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Roger Cruz & Victor Olabaza Couverture de Jorge Corona

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) The World Outside Your Window Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Andrei Bressan, Brandon Peterson & Tom Derenick Couverture de Gary Frank Ecrit par Joshua Williamson & Dennis Culver Dessiné par Andrei Bressan, Brandon Peterson & Tom Derenick Couverture de Gary Frank





(1) The Haunting of Titans Tower Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Mike Norton Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Mike Norton Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona