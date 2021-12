[Review] Hawkeye 1x04 - On fait équipe, non ?

Salut à tous ! Comme le précédent mercredi, vous êtes là pour voir Clint Barton au bout de sa vie. Et c’est toujours aussi drôle. Mais c’est parfois touchant.

ATTENTION SPOILERS

Cette semaine, la durée des épisodes ne fait que descendre. Intitulé «On fait équipe, non ?», l’épisode nous propose une petite pause bien venue avant les deux épisode finaux.

Avec un peu moins de 35 minutes, l’épisode est comme celui de la semaine dernière. Il passe vite et il n’y a que très peu de temps morts dans la narration. En revanche, très peu d’action cette semaine, mais cela crée une bonne structure d’ensemble sur la saison. L’épisode 3 étant chargé en combats et course-poursuite, il est temps pour nous mais aussi nos héros de se reposer et de profiter d’un peu de calme. La plupart des scènes consistent donc en des dialogues qui fonctionnent bien une fois de plus. La danse entre Eleanor et Jack, la soirée cocktails glacés et entraînement entre Clint et Kate apportent quelques moments de lévité qui contrastent bien avec les dialogues un peu plus chargés en gravité, comme la toute dernière conversation de l’épisode ou la discussion sur Ronin entre Kate et Clint. Pour résumer, cette semaine se concentre plus sur les personnages et leurs interactions et cela marche bien.

Ce qui est dommage en revanche, c’est la réaction de Kate à la véritable identité de Ronin. Cela sera peut-être développé un peu plus tard mais je trouve qu’il y aurait dû avoir un peu plus de colère ou de déception mais le dialogue reste tout de même très solide et on évite le cliché du secret gardé trop longtemps.

Même si l’épisode reste relativement calme, nous avons quand même droit à une scène d’action assez bien orchestré. Les chorégraphies sont bien pensées et sont également bien filmés. Ce n’est pas extraordinaire mais c’est plus que satisfaisant. Mais c’est surtout la dynamique du combat qui est intéressante. On se retrouve dans 2 contre 1 contre 1, et on distingue bien qui cherche à tuer qui mais aussi qui cherche à ne pas tuer Kate Bishop . Je parle bien sûr de l’introduction de la semaine, Yelena Belova (qui a pour l’occasion arboré son meilleur cosplay de Sam Fisher), qui sauve Kate en la rattachant à un câble, ce qui en dit long sur sa personnalité, après son « réveil » du programme de la Chambre Rouge. Chose promise dans la scène post-générique de Black Widow, chose due dans Hawkeye . Introduction courte certes, mais qui reste efficace, surtout au vu de l’impact que la présence d’une Widow sur Clint, qui se renferme sur lui-même.

L’histoire quant à elle est toujours peu près au même rythme, c’est-à-dire un peu à la traîne. La montre rentre enfin dans la narration et cela semble important. Mais avec uniquement deux épisodes restant, plus l’introduction de Yelena, plus Maya et la Mafia, plus le Caïd le « grand boss », cela beaucoup de choses à développer mais également beaucoup de choses à conclure. Entretenir un certain mystère c’est bien, et cela marche dans cet épisode, mais il faudrait quand même un peu accélérer pour éviter de bâcler la fin.

Je radote un peu, mais la musique c’est toujours pas ça. Mais on peut noter la présence de certains thèmes musicaux utilisés judicieusement, pour souligner certains parallèles, comme Kate et Natasha Romanoff , à la fin de l’épisode, où Clint fait l’inverse de ce qu’il a fait dans Endgame.

Point Pizza Dog de la semaine : Malgré une présence plus importante, elle demeure insuffisante.

Le quatrième épisode est toujours divertissant et le temps passe très vite. Un rythme toujours bien conçu, des personnages et des interactions qui fonctionnent, et l’introduction de Yelana ajoute une menace physique qui manquait à la série jusqu’à présent, et qui devrait offrir avec Maya , une force équivalente voir plus imposante que Clint et Kate combinés. Attention tout de même au retard que la série accumule au fur et mesure sur sa trame globale, qui demeure son plus gros point faible.