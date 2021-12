The Boys aura un spin-off animé

Prime video a annoncé l'arrivée de Diabolical, une série animée dérivée de The Boys. Elle a été présentée par Karl Urban (Billy Butcher dans la série The Boys) dans une vidéo que vous trouverez ci-dessous. Composée de 8 épisodes, le dessin animé sera une anthologie se déroulant dans le même univers que la série principale, c'est à dire chaque épisode aura une histoire et une équipe artistique spécifiques.

Les producteurs de The Boys Seth Rogen et Evan Goldberg écriront la série dont l'idée est inspirée de ce qui a été fait sur The Animatrix. Il seront accompagnés de différents autres auteurs dont Adam Samberg et Garth Ennis notamment. Diabolical arrivera en 2022 sur Prime Video, tout comme probablement la saison 3 de The Boys.