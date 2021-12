Urban comics annonce les titres de la troisième vague d'Infinite Frontier pour Mars.

Dans ses dernières annonces pour les sorties de Mars et Avril, nous avons pu apprendre quels titres de l'ère Infinite Frontier débuteront ou continueront en Mars.

Pour les nouveaux titres, nous auront les séries suivantes :

Barry Allen n'en croit pas ses oreilles : son élève, Wally West, troisième héros à porter le nom de Flash , a décidé de raccrocher les gants. Après avoir vécu l'enfer dans le Sanctuaire et avoir voyagé dans l'espace-temps, Wally ne désire plus qu'une chose : se consacrer à sa famille. Pour ce faire, il renonce à ses pouvoirs de vitesse. Dans une dernière course, les deux Bolides entreprennent de couper sa connexion à la Force Véloce, qui lui confère ses capacités. Mais l'opération tourne mal et Wally disparaît. Barry et les autres héros ignorent deux choses : d'une part, Wally West a été projeté dans le temps, sa conscience s'implantant dans le corps d'autres bénéficiaires de super-vélocité ; et d'autre part, un vieil ennemi est de retour, bien décidé à ce que les Bolides ne puissent plus jamais courir.