Nouvelle bande-annonce pour Peacemaker

La chaine YouTube de HBO Max vient de sortir un nouveau trailer pour la série Peacemaker.

Ces trois minutes nous permettent d'avoir une meilleure idée de l'histoire de la série. Pour le reste du contenu de la bande-annonce, c'est ce qu'on peut attendre d'une production James Gunn. De l'humour, des personnages de second voire troisième rang, des situations assez étranges, bref on n'est pas trop dépaysés !

On retrouve James Gunn comme showrunner et réalisateur (sur 5 épisodes), John Cena dans le rôle éponyme mais également Robert Patrick, Steve Agee et Danielle Brooks.

La série est prévue pour janvier 2022, sur HBO Max.