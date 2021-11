[Zap' MDCU] Sorties du 17/11/2021: Green Lantern

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 17 novembre! Chez DC Comics, on continue de suivre Green Lantern et Aquaman: the Becoming. Chez Marvel, on poursuit la lecture de Dark Ages. En indés, c'est la série Primordial qui retient notre attention chez Image, Power Rangers entre dans le crossover The Eltarian War chez Boom Studios et Star Wars: the High Republic Adventures continue chez IDW Publishing.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Dark Ages Part 3 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello





(1) Power Rangers #13 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Gerald Parel Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Gerald Parel





(1) Sheltered Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Scott Koblish & Wade Von Grawbadger Couverture de David Talaski Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Scott Koblish & Wade Von Grawbadger Couverture de David Talaski

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Lucis Lator Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Marco Santucci, Chriscross Couverture de Bernard Chang Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Marco Santucci, Chriscross Couverture de Bernard Chang

LES GRANDS DE L'INDé