La bande-annonce de DC League of Super-Pets

Les animaux à la rescousse dans le nouveau long-métrage d'animation signé Warner Bros. Pictures et DC Comics. La première bande-annonce pour DC League of Super-Pets a été dévoilée, dans laquelle on retrouve un Krypto qui monte une équipe avec d'autres animaux d'un refuge, pour venir en aide à la Justice League, en mauvaise posture.

Dwayne Johnson et John Krasinski sont notamment au casting du film, qui sortira dans les salles françaises le 18 mai 2022, sous le nom de Krypto Super-Chien.