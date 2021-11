Deadpool s'incruste sur les affiches des programmes Hulu

Même si Marvel Studios a récupéré les droits d'adaptation sur le personnage, l'arrivée de Deadpool dans le MCU n'est pas pour tout de suite. Et même les deux premiers films ne peuvent pas rejoindre Disney+ et doivent rester sur la plateforme Hulu, à cause de leur classification Rated-R. Mais cela n'empêche pas le personnage interprété par Ryan Reynolds de continuer à faire le mariole et de nous offrir une promotion toujours délirante.

Il se tape ainsi l'incruste sur les affiches promotionnelles de trois autres programmes Hulu : Happiest Season, Normal People et Pen15.