Un one-shot Secret X-Men pour février

Il y a peu, les lecteurs avaient été consultés par Marvel pour décider du choix d'un membre de la nouvelle équipe X-Men, place qui était revenue à Polaris. Mais les perdants vont avoir droit à un lot de consolation, puisqu'ils formeront leur propre équipe dans le one-shot Secret X-Men. La fille de Professeur Xavier et Lilandra sont en danger, et Sunspot et Cannonball montent une équipe pour voler à leur secours.

Un numéro signé Tini Howard et Francesco Mobili, avec une couverture de Leinil Yu, qui sortira le 9 février 2022.