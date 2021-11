Miss Minutes rejoint les comics Marvel

Comme c'est régulièrement le cas désormais, un personnage créé dans le Marvel Cinematic Universe s'apprête à faire ses débuts dans les comics. Il s'agit de la drôle d'horloge holographique du TVA, Miss Minutes, introduite dans la série TV Loki . Elle apparaît sur l'une des couvertures variantes du one-shot Timeless, prévu pour décembre.

Reste à savoir si le petit personnage aura un rôle important, ou fera une simple apparation. Le numéro sera écrit par Jed MacKay et dessiné par Kev Walker, Greg Land et Mark Bagley, et confrontera Kang à une nouvelle timeline qui mettra à risque l'univers 616 que nous connaissons, et offrira quelques changements pour mettre en place des histoires que nous suivrons en 2022.

Kang le Conquérant est également le héros de sa propre série actuellement, qui revient sur ses origines. Timeless sortira le 22 décembre.