[Sorties Comics] Vendredi 05 Novembre

Urban Comics

Dans un futur où Bruce Wayne passe pour étant mort, la ville de Gotham se retrouve aux mains des hommes du Magistrat : une force de police privée autoritaire et sans pitié. Les anciens alliés de Batman ; Catwoman, Nightwing, Red Hood et Grifter pourront-ils libérer la ville de ce joug ? Et Bruce Wayne est-il seulement vraiment décédé ?

Contenu vo : Future State Arkham Knight #1-2 ; Future State Nightwing #1-2 ; Future State Grifters #1-2 ; Future State Dark Detective #1-4 ; Future State Red Hood #1-2 ; Future State Catwoman #1-2

Prix : 35€