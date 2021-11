[Test] Marvel's Guardians of the Galaxy : notre impression globale

Il y a plusieurs semaines, un test d’une mission de Marvel’s Guardians Of The Galaxy nous avait permis de nous faire une première impression du jeu développé par Eidos Montreal, qui s’avéra finalement une agréable surprise. Les aventures de Star-Lord et son équipage se sont maintenant offertes au grand public alors il était temps de livrer un verdict après un test global de Marvel’s Guardians Of The Galaxy .

Autant le dire de suite, la première impression s’est confirmée au fil des missions, il s’agit d’une très bonne aventure cosmique aux côtés des Gardiens . Pour la faire courte, la formation de l’équipe est encore très récente et celle-ci cherche à se faire de l’argent en allant capturer un monstre pour le revendre à Lady Hellbender, reine sur sa planète peuplée de monstres. L’aventure ne se déroule pas comme prévu et nous mène finalement à la mission sur la station du Nova Corps que nous avions pu tester et l’avènement de la grande menace de l’Église Universelle de la Vérité.

L’histoire écrite par les équipes d’Eidos est très bien ficelée, avec plusieurs éléments surprises dont nous ne vous dévoilerons rien, et plonge dans un lore cosmique que les fans des récits de l’époque Annihilation ne pourront qu’apprécier. Elle découle notamment d’une grande guerre galactique qui s’est déroulée des années avant le jeu et sur laquelle nous en apprenons de plus en plus au fil des interactions entre les personnages. Globalement, les rebondissements sont bien pensés et oscillent entre le surprenant et l’attendu pour les joueurs les plus observateurs. Le premier tiers du jeu parait tout de même un peu laborieux et on met du temps avant de réellement plonger dans l’intrigue et ne plus compter les minutes jouées. Mais une fois que l’aventure est lancée, difficile de lâcher la manette. La variété des séquences de gameplay selon les chapitres aide clairement à ne pas créer d’ennui ou de sentiment de répétition.

Un autre point fort réside dans la richesse des environnements présentés. On est bien dans un jeu d’aventure spatiale dans lequel les mondes ne se ressemblent pas, avec des monstres farfelus mais qui collent très bien à l’imaginaire lié aux Gardiens de la Galaxie. Knowhere est un monde fourmillant de vie mi-Las Vegas mi-Madripoor spatial et même si sa visite est limitée par la narration du jeu, on se sent dans l’ambiance. On prend réellement plaisir à explorer les planètes visitées par les héros tant ceux-ci sont riches et colorés. En jouant sur PS4, le rendu était plutôt satisfaisant et l’impression d’émerveillement face à certains imposants paysages ne doit qu’être renforcée sur les consoles nouvelle génération. Certains joueurs prendront plaisir à explorer ces univers pour récupérer points d’amélioration, costumes alternatifs ou objets de Gardiens à collectionner pour débloquer certains dialogues une fois de retour sur le Milano.

D’ailleurs, ces passages sur le vaisseau se feront différemment selon les joueurs. Une fois la première visite globale effectuée, certains choisiront de directement lancer la prochaine mission en se rendant dans le cockpit du Milano et d’autres iront prendre le temps de discuter avec chacun de ses coéquipiers entre les chapitres. Ces interactions entre deux missions n’ont pas d’influence sur la narration si ce n’est appuyer les moments où Gamora ou Rocket sera furieux contre vous pour X ou Y raison. Là où cela devient intéressant, c’est avec les dialogues débloqués en trouvant les objets à collectionner mentionnés précédemment et en allant les déclencher dans la chambre du Gardien concerné. Ceux-ci apportent de nombreux éclaircissements sur le passé du personnage et ajoutent une épaisseur bienvenue au personnage. Et c’est là aussi une force du jeu.

Marvel’s Guardians Of The Galaxy vous met dans la peau de Peter Quill mais aucun des 4 autres héros n’est oublié (si ce n’est peut-être un peu Groot mais c’est compréhensible). Drax, Gamora et Rocket ont chacun droit à leur arc dans cette histoire qui offre d’ailleurs de beaux moments plus intimes et parfois remplis d’émotion. La psychologie de chacun est explorée et cela offre des Gardiens un peu moins stéréotypés que dans certaines incarnations. Évidemment, nous retrouvons un Rocket grande gueule ou un Drax bourrin mais leurs traumas sont explorés tour à tour et leur apportent une certaine profondeur. De plus, cela renforce également ce côté familial essentiel aux Gardiens de la Galaxie qui se développe parfaitement au fil du jeu car on le rappelle, il s’agit là de leur première grande aventure ensemble. Le casting secondaire présente de nombreux personnages de l’univers Marvel et est une grande réussite avec certains qui volent la vedette pendant leurs apparitions aux protagonistes principaux.

Cependant, l’un des aspects qui m’a le plus dérangé au début du jeu concerne la caractérisation de Peter Quill . J’ai eu beaucoup de mal avec le personnage que je trouvais sans charisme et qui se faisait écraser par tous les autres. Très loin du leader qu’il doit devenir, je trouve que le jeu n’arrive pas à le rendre aussi iconique que sa version MCU et le moment charnière pour Star-Lord dans cette aventure m’a laissé un peu de marbre.

En tout cas, les interactions entre les Gardiens sont particulièrement bien écrites et respectent parfaitement l’esprit qu’a insufflé James Gunn dans cette équipe avec des répliques qui font très souvent mouche. On se prend souvent au jeu et on se retrouve à rire des blagues de Rocket ou des remarques absurdes de Drax.

On l’avait déjà noté lors du premier test, les phases de combat sont plutôt agréables et demandent une petite gymnastique des doigts à maitriser pour exploiter au maximum les capacités des Gardiens de la Galaxie et les possibilités du gameplay. On le rappelle, le joueur ne contrôle que Star-Lord qui dispose donc des classiques attaques au corps-à-corps et tirs avec les gâchettes de droite. D’autres capacités plus puissantes sont utilisables en appuyant sur le joystick gauche. Mais jouer seul ne vous permettra pas de venir à bout de vos ennemis puisqu’il vous faut faire combattre vos compères. Grâce à L1, un panneau s’ouvre et vous permet de choisir l’une des capacités du Gardien de votre choix. Ces capacités se débloquent au fur et à mesure du jeu et ont des caractéristiques différentes. On se prend ainsi au jeu de développer certains combos en fonction des adversaires plus ou moins difficiles à vaincre.

Autre point à exploiter, la sensibilité des ennemis à des éléments différents de votre tir élémentaire qui vous obligera à adapter votre arme lors du combat. De nombreux éléments de QTE viendront aussi décorer votre écran, qu’il s’agisse d’interactions avec certains éléments du décor pour attaquer ou de coups spéciaux débloqués sur un ennemi. Malgré tous ses éléments affichés, l’impression de surcharge que le premier test m’avait procurée a disparu et les combats étaient donc moins brouillons. Petit point négatif histoire de chipoter, malgré l’affichage de la possibilité de porter un coup spécial avec Triangle et Rond sur un ennemi au loin, il fallait impérativement se rapprocher pour pouvoir déclencher le coup.

Globalement, les phases de combat m’ont tout de même laissé l’impression d’être beaucoup plus accessible que lors de la preview du jeu. Avec une difficulté normale, j’ai dû recommencer les combats moins d’une dizaine de fois à mon avis. Ce qui ne m’a pas particulièrement dérangé car je préfère avancer plus rapidement dans l’histoire. Mais les joueurs qui recherchent le challenge iront sûrement vers la difficulté supérieure qui leur permettra d’exploiter les possibilités stratégiques d’un gameplay qui peut se retrouver sous-exploiter. Aussi, le Rassemblement qui vous est autorisé une fois la jauge d’équipe remplie sera un peu répétitif à la longue mais offre tout de même des pauses et bonus d’attaque bienvenus quand vous êtes submergés, d’autant que le retour au combat se fait ensuite sur l’une des nombreuses musiques qui composent la bande-son, apportant un petit supplément sympathique à la phase de jeu.

Marvel’s Guardians Of The Galaxy est un jeu qui embrasse parfaitement ses origines de comicbook. Il donne l’impression que les pages d’un arc de comics Marvel a pris vie et c’est un réel plaisir de prendre part à cette aventure. L’hommage aux comicbooks dont il s’inspire se retrouve également dans les différents costumes à déverrouiller tout au long du jeu. Entre deux costumes inventés pour le jeu ou tirés des versions MCU des personnages, la description de ceux inspirés des versions papier renvoie aux séries concernées et crédite les auteurs de ces BD.

Eidos Montreal promettait ainsi un voyage cosmique dans ce jeu à la troisième personne et c’est ce que cette œuvre vidéoludique nous offre. Elle n’a pas la prétention de réinventer quoi que ce soit mais le studio a le mérite de tenir ses promesses et d’appliquer avec efficacité les codes du genre à cet univers super-héroïque. Néanmoins, la durée de jeu (environ une vingtaine d’heures de mon côté) fait un peu tiquer. N’ayant pas un grand nombre de jeux d’aventure de ce type à mon actif, je ne sais pas quelle est la moyenne d’heures de jeu pour ce genre mais cette durée de vie me paraît un peu courte. Quelques chapitres en plus auraient peut-être atténué cette impression, d’autant que la rejouabilité du titre n’est pas évidente, une fois les twists connus. Pour peu que vous ayez déjà récupérer tous les éléments (costumes, objets) disséminés dans les différents chapitres, ce ne sont pas les quelques choix à faire et leurs incidences superficielles sur la narration qui donneront envie de reprendre la manette pour connaître les scènes que vous avez loupées.