[Zap' MDCU] Sorties du 27/10/2021: DC Vs Vampires #1

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 27 octobre! C'est une semaine centrée sur la nouveauté avec une critique des premiers numéros de Harbinger chez Valiant, The House of Slaughter, série dérivée de Something is Killing the Children chez Boom Studios, Task Force Z, Aquaman/Green Arrow : Deep Target et DC Vs Vampires chez DC Comics. On a aussi quelques one-shots avec Batman the long Halloween Special et Darkhold : Blade chez Marvel. Enfin, on continue de suivre Robin, Checkmate et Once and Future.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 1 Ecrit par jaems Tynion IV & Matthew Rosenberg Dessiné par Otto Schmidt Couverture de Otto Schmidt





(1) The Butcher's Mark Part One Ecrit par James Tynion IV & Tate Brombal Dessiné par Chris Shehan Couverture de Chris Shehan & Miquel Muerto





(1) Blade - The Last Drop Ecrit par Daniel Kibblesmith Dessiné par Frederico Sabbatini Couverture de Juan Ferreyra

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Deep Target Chapter 1 Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Ronan Cliquet Couverture de Marco Santucci





(2) Chapter 1: Death's Door Ecrit par Matthew Rosenberg Dessiné par Eddy Barrows & Eber Ferreira Couverture de Eddy Barrows & Eber Ferreira





(1) Nightmares Ecrit par Jeph Loeb Dessiné par Tim Sale Couverture de Time Sale





(1) The Final Four Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Gleb Melnikov & Max Dunbar Couverture de Simone DiMeo





(1) Checkmate #5 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev

LES GRANDS DE L'INDé