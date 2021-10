[Sorties Comics] Vendredi 29 Octobre

Vestron



Cthulhu, es-tu là ? Les créatures cauchemardesques de H.P. LOVECRAFT sortent des abîmes pour infester les pages des comics Transformers, Tortues Ninja, G.I. Joe et 30 Jours de Nuit !



Barrow, Alaska et ses vampires sont encore plus flippants… Les égoûts de New-York réservent de sombres rencontres à Raphael, Leonardo, Michelangelo et Donatello… Optimus Prime et Nikola Tesla affrontent des forces obscures dans une histoire qui fait suite à l’album Transformers : Hearts of Steel… Cobra joue avec les puissances occultes pour booster ses forces contre G.I. Joe…



Une anthologie horrifique complètement folle et horriblement réussie !

Prix : 22.95€