La seconde vague d'Infinite Frontier arrive en février chez Urban Comics

Dans les dernières annonces de l'éditeur, 3 nouveaux titres du relaunch Infinite Frontier arriveront en février, tous liés au Bat-verse. Les séries suivantes sont :

Nightwing Infinite (Tom TAYLOR & Bruno REDONDO). Il contiendra Nightwing #78-83. Il fera 160 pages pour 16 euros.

Nightwing est enfin de retour, et il a la ferme intention de reprendre son rôle de sentinelle au coeur de sa ville d'adoption, Blüdhaven. Ses concitoyens viennent cependant d'élire un nouveau maire au nom bien familier : un certain Zucco. Avec l'aide de Batgirl , Dick se lance dans une vaste enquête afin de savoir s'il existe un lien quelconque entre ce Zucco et l'homme responsable de la mort de ses parents. Batgirl découvre alors des informations qui risquent bien de changer le héros à jamais...

Joker Infinite (JAMES TYNION IV, GUILLEM MARCH & MIRKA ANDOLFO). Il contiendra The Joker #1-6. Il fera 160 pages pour 16 euros.

Si les trajectoires de Batman et du Joker sont intimement liées, il en va de même pour toutes les victimes collatérales du clown criminel. Parmi celles-ci, Jim Gordon figure parmi les plus sévèrement traumatisés. Depuis les événements qui paralysèrent sa fille Barbara, l'ex-commissaire reste hanté par la barbarie du Joker . Aussi, lorsque la représentante d'une mystérieuse organisation lui propose d'assassiner le Joker , Gordon y voit l'occasion de faire ce que Batman ne se résoudra jamais à faire et de débarrasser une bon fois pour toute le monde de cet avatar du Mal absolu.

Harley Quinn Infinite (Stephanie PHILLIPS, Riley ROSSMO & Coll.). Il contiendra Urban Legends #1, Harley Quinn Annual #1 et Harley Quinn #1-6. Il fera 216 pages pour 18 euros.

Si Harley Quinn revient à Gotham, c'est pour une seule raison : trouver la rédemption. Mais s'excuser ne suffit pas ! L'ancienne complice du Joker décide de s'allier à Batman et de jouer selon ses règles... Et quand les citoyens font Justice eux-mêmes en s'attaquant aux anciens sbires de son Mister J, elle y voit l'occasion de faire ses preuves en aidant les clowns grâce à ses talents de psychiatre. Enfin, jusqu'à ce qu'Hugo Strange débarque avec le même programme, soutenu par le maire, et lui vole la vedette tout en partant à sa recherche... HARLEY QUINN, incarnée à l'écran par Margot Robbie , tient le rôle-titre du film THE SUICIDE SQUAD de James Gunn (réalisateur des Gardiens DE LA GALAXIE), sorti dans les salles cet été !

Ces 3 titres sortiront le 25 février 2022. À noter que comme pour les séries Batman Infinite, Superman Infinite, Wonder Woman Infinite et Joker Infinite, Urban Comics ne semble pas prendre en compte les back-ups qui composent ces séries, au vu de la pagination des titres.