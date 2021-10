Trial of the Amazons : le crossover de la franchise Wonder Woman

Lors de la DC FanDome, DC Comics a annoncé un gros évènement à venir pour la franchise Wonder Woman , à savoir un crossover intitulé Trial of the Amazons. Il se déroulera entre les trois séries Wonder Woman, Wonder Girl et Nubia & The Amazons, et sera réalisé par Becky Cloonan, Michael Conrad, Vita Ayala, Stephanie Williams, Joelle Jones et Jordie Bellaire.

Alors que le personnage vient de fêter ses 80 ans, et que la franchise est en pleine expansion avec l'émergence de nouveaux personnages comme Yara Flor et Nubia, ainsi que le rôle d'Hyppolita dans la Justice League, c'est encore une marche supplémentaire qui est franchie avec cette histoire à grande échelle qui se profile. Artemis sera également de la partie avec sa tribu, alors le futur du peuple des Amazones sera en jeu.

Nous retrouverons également Wonder Woman dans une nouvelle mini-série dès novembre, intitulée Wonder Woman: Evolution, qui verra Diana participer à un procès intergalactique lors duquel elle représentera la Terre.